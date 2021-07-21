Россия усиливает военную базу в Таджикистане

Российская военная база в Таджикистане до конца июля получит 17 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. Об этом сообщил журналистам в среду командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, передает ТАСС.

«До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты, что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке», - сказал он.

В пресс-службе округа уточнили, что боевые машины предназначены для замены устаревших в мотострелковых подразделениях.