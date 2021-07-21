Байден: Си Цзиньпин убеждал меня, что демократия не может работать в XXI веке

Президент США Джо Байден считает, что лидер Китая Си Цзиньпин полагается на автократию. С таким заявлением глава Белого Дома выступил в ходе общения с гражданами, организованного телеканалом CNN.

«Я разговаривал с Си Цзиньпином из Китая. Я знаю его хорошо. Он крепкий парень, он по-настоящему верит: XXI век будет определяться олигархами. Не шутка. Демократия не может работать в XXI веке — он убеждал меня», — рассказал Байден.

Си Цзиньпин убежден, полагает американский лидер, что нельзя объединить нацию при демократии так быстро, как при автократии.