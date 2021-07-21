В Хатаинском районе Баку открылся парк, названный в честь генерала, Национального героя Азербайджана Полада Гашимова, погибшего в ходе боев на товузском направлении, сообщает Trend.

В парке установлена стела в память о погибшем генерале и других восьми шехидах. Кроме того, на его территории установлены аттракционы, созданы площадки для игры в шахматы, мини-футбол.

Ранее улица Нахимова в Хатаинском районе Баку была переименована в улицу генерала Полада Гашимова. На ней и находится новый парк.