Сотрудники строительной компании подорвались на мине в Ходжалы

21 июля около 23:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории Ходжалинского района Азербайджана подорвались на мине два человека.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Ходжалинского района, расследованием установлено, что сотрудники компании, проводящей строительные работы на этой территории, Таир Махмудов и Ясин Мехралиев подорвались на противопехотной мине, получив телесные повреждения различной степени тяжести.

Проводится расследование.