Азербайджанская нефть подорожала

Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 июля составила 72,08 доллара за баррель, это на 2,76 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 71,42 доллара за баррель, что на 2,77 доллара больше предыдущего показателя.

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.