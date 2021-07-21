Azercell предупреждает своих абонентов

ООО Azercell Telecom призывает своих абонентов не реагировать на подозрительные ссылки и сообщения, отправленные через WhatsApp, SMS и другие каналы.

Azercell сообщает, что подобный контент не имеет никакого отношения к Azercell. Во избежание непредвиденных расходов Azercell Telecom рекомендует своим абонентам не отвечать на подозрительные звонки и SMS, а также не переходить по предлагаемым в них ссылкам на интернет-сайты, cоблюдать меры безопасности, связанные с используемым устройством и номером, не оставлять телефон без присмотра.

Рекомендуется не сообщать свои пароли третьим лицам, не отвечать на предложения использовать различные игры, участвовать в конкурсах и т.п. с подозрительным контентом.