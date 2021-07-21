Правительство Израиля проверит и прослушку Pegasus в Азербайджане

Правительство Израиля создало специальную комиссию в связи со скандалом вокруг шпионской программы Pegasus, разработанной компанией NSO Group. Как сообщает haqqin.az, Межведомственная комиссия расследует утверждения о том, что шпионское ПО использовалось властями многих стран для слежки за оппозиционными активистами, журналистами, политиками.

Комиссию возглавляет Совет национальной безопасности Израиля, обладающий более широкими полномочиями, чем Министерство обороны, в состав совета входят высокопоставленные представители военных, разведывательных и дипломатических структур.

Ранее Минобороны Израиля заявило, что экспортная лицензия, выданная компании NSO Group, будет аннулирована в случае подтверждения фактов использования программы Pegasus не по назначению.

Напомним, программа Pegasus была загружена более чем на тысячу телефонов и в Азербайджане. Среди тех, чьи телефоны отслеживались, журналисты, руководители СМИ, правозащитники. Программа отслеживает все операции, совершаемые на смартфоне, включая телефонные звонки, электронную переписку, геолокацию пользователя, в том числе включает камеру и микрофон устройства без ведома пользователя.

Выяснилось, что программа была загружена более чем на 50 тысяч устройств в 50 странах. Среди тех, чьи телефоны отслеживались, президент Франции Эммануэль Макрон, члены французского правительства.