Сколько в Азербайджане пользователей Facebook?
Уровень проникновения Facebook в Азербайджане по отношению к населению (по состоянию на 30 июня 2021 года) составил 42,3%. Об этом говорится в отчете, опубликованном Internet World Stats (IWS).
Согласно данным IWS, число пользователей Facebook в Азербайджане с населением более 10,223 миллиона превышает 4,327 миллиона. С начала текущего года (по сравнению с результатами последнего отчета IWS, опубликованного 31 декабря 2020 года) до 30 июня число пользователей Facebook по стране увеличилось на 3,4%. За этот период уровень проникновения Facebook среди населения снизился на 0,1 процентного пункта.
Количество пользователей соцсети в Грузии составляет 3,222 млн, в Армении - 1,863 млн.