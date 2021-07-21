Вендетты азербайджанских академиков – наука уступает место интриге

В прошлом году приказом президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева с должности директора Института почвоведения и агрохимии НАНА был уволен профессор Алиовсат Гулиев.

Однако в марте этого года решением суда Алиовсат Гулиев был восстановлен в своей должности. В конце июня на голосовании при участии Рамиза Мехтиева Алиовсата Гулиева вновь избрали на должность директора института.

Возглавив институт, Алиовсат Гулиев почти сразу же отстранил от работы академика Гариба Мамедова, который исполнял обязанности главы института.

«Когда Гариб Мамедов возглавил институт, то сразу же уволил меня. А когда я вернулся на должность директора, тут же уволил Гариба Мамедова»,- сказал Аловсат Гулиев в коротком комментарии для журналистов.

Отметим, что Национальная академия наук Азербайджана давно подвергается критике из-за неэффективной работы. Большинство академиков и научных сотрудников НАНА являются представителями преклонного возраста и не могут адаптироваться к требованиям нового времени. Пока ученые во всем мире проводят исследования на предмет повышения плодородности почв и другими ценными исследованиями, в азербайджанском Институте почвоведения и агрохимии царят интриги, ученые сводят друг с другом личные счеты.