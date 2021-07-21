Жителя Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Низаминского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

Согласно информации, в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции, на территории Низаминского района был задержан житель Баку Имдан Гейдаров, вступивший в преступную связь через соцсети с мигрантами, проживающими в одной из зарубежных стран, и осуществлявший онлайн-продажу наркотических средств и метамфетамина в Азербайджане. При досмотре его автомобиля и дома в поселке Масазыр Апшеронского района было обнаружено около 200 граммов героина, 700 граммов метамфетамина («паты»), более одного килограмма марихуаны с синтетическими веществами и электронные весы.

Наркотические средства и психотропные вещества находились в 51 упаковке. Это указывает на то, что Имдан Гейдаров приобрел их для продажи наркотиков. В своих показаниях задержанный признался, что организовал продажу наркотиков, создав страницы в соцсетях.

По данному факту проводится расследование.