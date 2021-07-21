В России выявлен бразильский штамм коронавируса «гамма»

Бразильский штамм коронавирусной инфекции «гамма» выявлен на территории России, он, как и индийский штамм «дельта», является более заразным. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на научный центр «Вектор».

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», выявлены единичные случаи варианта «гамма», — сказали в центре.

Отмечается, что «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.