В Сумгаите повесился 21-летний парень
В Сумгаите 21-летний парень покончил жизнь самоубийством.
Как сообщает АПА, Ибрагимов Яхья Асиф оглу (2000 г.р.) повесился в своем доме. Причины самоубийства неизвестны.
Ведется расследование.
В Сумгаите 21-летний парень покончил жизнь самоубийством.
Как сообщает АПА, Ибрагимов Яхья Асиф оглу (2000 г.р.) повесился в своем доме. Причины самоубийства неизвестны.
Ведется расследование.
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