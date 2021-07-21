В Сумгаите повесился 21-летний парень

В Сумгаите 21-летний парень покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает АПА, Ибрагимов Яхья Асиф оглу (2000 г.р.) повесился в своем доме. Причины самоубийства неизвестны.

Ведется расследование.