Завершен первый этап исследования по оценке эффективности вакцины от COVID-19, проведенного Центром общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) при поддержке Министерства здравоохранения Азербайджана и Всемирной организации здравоохранения.

- Какова цель этого исследования, проводимого в Азербайджане?

- Это широкомасштабное когортное исследование по оценке эффективности вакцины против COVID-19. Проект был предложен Всемирной организацией здравоохранения в рамках глобального исследования в соответствии с протоколами UNITY. Основная цель исследования, которое проводилось одновременно во многих странах Европы и с учетом адаптации к местным условиям, заключалась в оценке эффективности вакцины. Также учитывались другие важные моменты, например, оценка продолжительности действия вакцины, возраст, фактор наличия сопутствующих заболеваний и др. То есть целью исследования было изучение характеристик инфекции COVID-19 и сбор надежных данных для ее сдерживания. Несмотря на относительное улучшение эпидемиологической ситуации в республике, пандемия COVID-19 продолжается, выявляются все более опасные штаммы, и появляется основание считать, что альтернативы массовой вакцинации нет.

- Как проводится исследование, и кого оно охватывает?

- К исследованию были привлечены медицинские и немедицинские сотрудники, работающие в учреждениях здравоохранения столицы. Исследование проводится среди сотрудников семи медицинских учреждений - в объединенных больницах №№ 7, 15, 18, 23, 24, 26 и 29 города Баку. В исследовании принимают участие 1500 медицинских работников учреждений здравоохранения, вакцинированных против COVID-19 и подписавших форму информированного согласия. Исследование будет проводиться в течение 12 месяцев. Участники исследования трижды в год (в начале проекта, через полгода и год спустя) будут проходить тестирование на наличие антител к коронавирусу. Мы уже собрали образцы крови для первого этапа и скоро получим первые результаты анализа.

- Какие меры будут предприняты во время следующих этапов?

- Во время исследования участники еженедельно будут заполнять краткую анкету, а также будет контролироваться их общее состояние. Хочу отметить, что с каждым респондентом заранее был проведен обширный опрос с целью выяснить, заразились ли они COVID-19 во время пандемии, были ли у них сопутствующие заболевания, как часто они контактировали с пациентами и др. Важным моментом исследования является то, что каждую неделю в течение года мы спрашиваем их о текущем состоянии здоровья, есть ли у них подозрения на симптомы коронавирусной инфекции, и, в случае утвердительного ответа, просим их пройти соответствующее обследование. Так, при положительном результате ПЦР-анализа проводится еще одно контрольное обследование, и образцы для анализа отправляются на хранение в течение года.

Таким образом, 1500 медицинских работников будут находиться под постоянным наблюдением в течение года.

- Почему для изучения эффективности вакцин ВОЗ выбрала именно медицинских работников?

- Во-первых, медицинские работники - одна из наиболее уязвимых групп для нового типа коронавирусной инфекции. Во-вторых, в соответствии с Национальной стратегией вакцинации, они были вакцинированы первыми. И главное, информация об инфицировании COVID-19 среди медицинских работников важна не только для определения характеристик передачи вируса и выявления факторов риска, но и для защиты медработников от новых случаев заражения.

- Вы упомянули, что аналогичные исследования проводятся и в других странах Европы. На каком уровне проводится страновое сотрудничество, предусматривающее обмен опытом и информацией?

- На прошлой неделе прошла очередная онлайн-встреча, на которой европейские страны-участницы исследования представили отчет о ходе реализации проекта. Впервые сотрудники Центра представили отчет об успешной реализации первого этапа. Кроме того, результаты исследования будут опубликованы в ведущих мировых научных журналах.

В связи с этим еще раз хочу выразить благодарность всем, кто поддерживает нас, и участников исследования, всех представителей нашего Центра, активно участвующих в этой работе, а также моих европейских коллег-экспертов, которые каждую неделю проводят с нами онлайн-встречи и помогают нам в нашей работе. Первый этап завершен, нас ждет новый этап. Желаю всем успехов в этой благой и самоотверженной работе!