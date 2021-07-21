Известный азербайджанский тяжелоатлет умер от передозировки
Бывший член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике 26-летний Аллахъяр Абышев умер от передозировки метамфетамином (в среде пользователей наркотиками известен как «паты» - ред.), сообщают местные СМИ.
О деталях смерти чемпиона Азербайджана рассказала его сестра Рена Абышева.
«Мой брат был хорошим спортсменом, был членом сборной Азербайджана. За его успехи ему даже подарили квартиру. В период пандемии так получилось, что он отошел от спорта. А 4-5 месяцев назад мой брат, который совершал намаз, попал в дурную компанию. Через некоторое время мы узнали, что Аллахъяр подсел на «паты», но было уже поздно. Мой брат умер от передозировки этой дрянью. Я прошу всех рассказать об этом, чтобы другие молодые люди не умирали, чтобы нашу молодежь оградить от этой беды», - сказала журналистам Рена Абышева.
Отмечается, что для определения смерти бронзового призера чемпионата Европы назначена судебно-медицинская экспертиза.