Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Дубая

Направлявшийся в Бишкек из Дубая самолет эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai столкнулся в четверг рано утром на рулежной дорожке с самолетом бахрейнской авиакомпании Gulf Air, никто не пострадал, но пассажирам пришлось вылететь позднее другими рейсами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы авиакомпаний.

В свою очередь авиакомпания Gulf Air, национальный авиаперевозчик королевства Бахрейн, подтвердила РИА Новости, что "в международном аэропорту Дубая один из ее самолетов потерпел аварию на земле после того, как другой авиалайнер задел хвост этого самолета".