В Масаллы накрыли банду наркоторговцев
В Масаллинском районе задержаны лица, занимающиеся незаконным оборотом «паты». Как сообщили haqqin.az в ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Масаллинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители района Ф.Гаджиев, С.Гулиев, Д.Алиев, Б.Махмудов и Р.Агабалаев, занимающиеся незаконным оборотом психотропного вещества метамфетамина, известного как «паты» и «шюше».
В ходе досмотра задержанных был обнаружен и изъят метамфетамин в 13 упаковках.
Проводится расследование.