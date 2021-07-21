В Индии первый случай смерти пациента с птичьим гриппом

Специалисты в Индии изучают первый задокументированный в стране случай летального исхода у пациента, заразившегося одним из штаммов птичьего гриппа, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

Скончавшимся оказался 11-летний мальчик из окрестностей Нью-Дели. Он был госпитализирован 2 июля и скончался спустя 10 дней. Также у него были диагностированы лейкемия и пневмония. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

СМИ напоминают, что ранее были выявлены два штамма птичьего гриппа - H5N1, впервые зафиксированный в 1997 году, и H7N9, обнаруженный в 2013 году.

У скончавшегося жителя Индии был выявлен подтип H5Nx. В Минздраве Индии отметили, что эта вариация вируса является предметом для беспокойства, поскольку была доказана ее способность развиваться в крайне опасный штамм вируса.

В ведомстве отметили, что в данный момент эксперты заняты изучением генома вируса. Идет отслеживание контактов заболевшего, однако ни члены его семьи, ни сотрудники системы здравоохранения, лечившие пациента, ни другие его близкие контакты не продемонстрировали симптомов заболевания.