Синоптики обещают ветер в Баку и дожди в районах

Завтра, 23 июля, в Баку ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление повысится с 749 до 752 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) вода прогреется до 26-27 градусов, на юге (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) - 27-28 градусов.

В большинстве районов Азербайджана день пройдет без осадков, однако днем в некоторых северных и западных областях ожидаются дожди и грозы. Местами осадки примут интенсивный характер, возможно, выпадет град. Западный ветер местами усилится. Ночью температура воздуха составит 21-26 градусов тепла, днем 33-38, в горных районах ночью 14-19, днем 23-28 градусов выше нуля.

С 22 и до второй половины дня 24 июля в основном в северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами проливные, град. Скорость западного ветра будет достигать 15-20, местами 23-25 метров в секунду. Ожидается повышение уровня воды в реках.