Ильхам Алиев в Дашкесане фото; обновлено 14:52
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Дашкесан ознакомился с работами, проделанными по проекту «Реконструкция систем водоснабжения и канализации в Дашкесане», передает АзерТАдж.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Дашкесан ознакомился с деятельностью интегрированного регионального перерабатывающего участка "Човдар" ЗАО AzerGold, передает АзерТАдж.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июля прибыл в Дашкесанский район.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Дашкесане и возложил венок к памятнику.
Ильхам Алиев также посетил Аллею шехидов в Дашкесане, где похоронены шехиды Первой Карабахской и Отечественной войн.