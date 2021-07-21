Twitter начал тестировать новую функцию

"Некоторые из вас на (операционной системе – ред.) iOS могут заметить под ответами разные варианты (кнопок - ред.), чтобы поставить им положительную или отрицательную оценку. Мы тестируем эту возможность, чтобы понять, какие виды ответов в беседе вам кажутся релевантными, и поработать над тем, чтобы показывать их чаще", - говорится в сообщении.

На изображениях, которые сопровождают сообщение сервиса, видно, что помимо привычных кнопок "перепостить" и "ответить" под ответами у некоторых пользователей появились или стрелочки вверх и вниз или поднятый вверх либо опущенный вниз большой палец.

Такое "голосование", как отмечает сервис, не меняет порядок комментариев в ветке и пока используется только в рамках исследования. Отрицательные оценки может видеть только пользователь, который их поставил. Сервис подчеркивает, что кнопка для голосования против не соответствует в полной мере функции дизлайка.