Байден заявил, что осознал себя президентом США при встрече с Путиным

Президент США Джо Байден, выступая на встрече с общественностью в городе Цинциннати (штат Огайо), рассказал, что полностью осознал, что является главой американской администрации, при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю [о чем-то], то могу это сделать. ...Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира», — отметил глава американского государства.

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит.