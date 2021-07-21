Clubhouse упразднил систему приглашений

Социальная сеть Clubhouse отменяет систему приглашений от уже зарегистрированных пользователей, теперь любой желающий может присоединиться к соцсети, сообщила компания в своем блоге.

"Система приглашений была важной частью нашей ранней истории. Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Все в этом мире должны иметь доступ к важным обсуждениям", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что ее команда выросла с 8 до 58 человек, количество ежедневно создаваемых комнат для бесед выросло с 50 тысяч до 500 тысяч, а к сообществу присоединились 10 миллионов человек с момента запуска приложения на Android в мае.

Кроме того, спустя 16 месяцев у социальной сети появился логотип и новый сайт.

Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году. Раньше для ее использования необходимо было получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.