За последние две недели в Азербайджане на улицы были выброшены три грудных младенца. Как заявила haqqin.az председатель Союза детей Азербайджана, известная детская правозащитница Кямаля Агазаде, очередной вопиющий факт произошел в Агджабединском районе.

«Это маленький мальчик. У нас не так много информации сейчас. Ребенка на скорой доставили в больницу, оттуда его передадут в дом малютки», - сказала Агазаде, добавив, что в их приюте на сегодняшний день находятся 36 детей в возрасте до 15 лет.

Стоит отметить, что в первом полугодии в Азербайджане были отданы приемным родителям всего 54 ребенка. Это катастрофически низкий показатель для десятимиллионной страны. В скором времени haqqin.az предоставит читателям обширный материал на тему проблем с усыновлением приемных детей в Азербайджане.