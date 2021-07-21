Во льдах Тибета нашли следы десятков неизвестных науке вирусов

Исследуя образцы льда возрастом до 15 тыс. лет с тибетского ледника Гулия, биологи обнаружили в них генетические следы 33 родов вирусов, 28 из которых ранее не были известны науке. Результаты исследования опубликовал научный журнал Mikrobiome.

Ученые во главе с американским микробиологом Лонни Томпсоном исследовали ледяные керны – цилиндрические куски льда – с двух участков, расположенных на высоте 6 710 и 6 200 метров над уровнем моря. Во время формирования любых ледников на них из воздуха осаждаются частицы пыли, пыльцы, туда могут попасть и живые организмы – бактерии, а также вирусы. Также во льду могут оказаться и пузырьки с древним воздухом – его газовый состав в разное время мог отличаться. Именно поэтому микробиологи и изучают керн – благодаря этому можно узнать много подробностей о жизни, которая существовала на планете тысячи лет назад.

Благодаря тому, что Томпсон и его коллеги адаптировали методы генетического исследования, им удалось обнаружить во льду следы 33 родов вирусов. Жизни людей они не угрожают – в керне сохранились лишь фрагменты их ДНК, распространяться в таком виде вирусы не могут. 28 из них ранее не были известны науке. Ученые предполагают, что эти вирусы попали в лед из почвы или растений, но не от животных или людей.

Находка представляет собой отдельный научный интерес – кроме того, что благодаря этому ученые смогут узнать лучше эволюцию вирусов, методика их выделения и исследования может помочь в дальнейшем, при поисках следов жизни как на Земле, так и на Марсе и других космических объектах.