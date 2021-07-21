Израиль создал вакцину от COVID-19 в капсулах

Израиль создал первую в мире вакцину от коронавируса в капсулах и готовится к ее клиническим испытаниям. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на фармацевтическую компанию Oramed Pharmaceuticals.

Испытания начнутся в Медицинском центре имени Сураски сразу после одобрения Минздравом, которое ожидается в ближайшие несколько недель. В тестировании примут участие 24 добровольца, которые еще не прививались другой вакциной. Половина группы примет одну капсулу, остальные получат две дозы препарата. Исследования будут длиться шесть недель.

Генеральный директор Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон назвал несколько преимуществ новой оральной вакцины. Во-первых, она «более устойчива к разным штаммам коронавируса», так как, в отличие от Moderna и Pfizer, нацелена на три структурных белка вируса. Во-вторых, такие препараты, как правило, вызывают меньше побочных эффектов.

Кроме того, вакцину легко доставлять по всему миру, так как она не нуждается в особых условиях хранения. По словам Кидрона, ее можно перевозить при стандартных для холодильника температурах, а хранить и вовсе при комнатной. Он предположил, что в будущем это позволит людям принимать вакцину самостоятельно, дома.

Генеральный директор Oramed Pharmaceuticals добавил, что будет добиваться одобрения вакцины в других странах, если испытания пройдут благополучно. По его словам, в таких препаратах особенно нуждаются в государствах Южной Америки.