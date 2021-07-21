Талибы взяли под контроль 80 процентов афгано-таджикской границы

Боевики радикального движения «Талибан» взяли под контроль 80 процентов афгано-таджикской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

При этом в ведомстве подчеркнули, что заявление Министерства иностранных дел России о захвате террористами всего периметра границы Афганистана с республикой не соответствуют действительности. Официальный Душанбе эту информацию пока не комментировал.

22 июля заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Он также отметил, что в эти местности стягиваются террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, организации активно вербуют выходцев из стран Средней Азии, а производство наркотиков достигло рекордных показателей.