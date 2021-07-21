Александр Караваев, автор haqqin.az 15:15

Госкомстат Азербайджана опубликовал итоги развития экономики первого полугодия 2021 года - общий рост ВВП страны составил 2,1%, что уже сравнительно неплохо. И хотя торможение, вызванное пандемией и падением цен на нефть, не преодолено как в самом углеводородном секторе (спад 4,7% по отчетному периоду), так и в сфере промышленного производства товаров, включая аграрной, тем не менее, за счёт активизации строительства и производства стройматериалов общий прирост ненефтяного сегмента составил 5,1%. Это, пожалуй, наиболее важная из новостей статистики, позволяющая с осторожным оптимизмом говорить о системных изменениях в отдельном сегменте азербайджанской экономики и начале проявления "эффекта восстановления" - увеличении доли строительства в ВВП страны.

Сравним показатели текущего и 2018 годов. В целом, если в 2018 году в структуре ВВП Азербайджана на долю промышленности приходилось почти 40%, то в 2021-м она доросла до 44%. Однако это как раз скорее последствия снижения доли "нефтянки" и заполнения образовавшегося вакуума проектами из ряда производств "новой индустриализации", включая с/х экспорт из новых агропарков. Со строительством несколько сложнее и перспективнее. Если в 2018 году данный сектор составлял 5,1% экономики страны, то в 2021-м - добрался до 7,96%. И это при том, что длительный период падения отрасли, растянутый на несколько лет, вызванный валютным кризисом и сокращением девелоперских проектов на рынке недвижимости в Баку к 2018 году, оценивался около минус 9%. Рассмотрим детализацию прироста в производстве стройматериалов более подробно: - объем выпуска цемента в отчетном периоде составил 1 млн 702 тыс. тонн, на 8,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Кстати, это позволило законтрактировать экспорт цемента в Грузию. ADY Express планирует ежемесячно транспортировать 15 тысяч тонн цемента, производимого Holcim Azerbaijan; - строительный гипс - 12,3 тыс. тонн (рост на 33,7%); - строительные блоки и кирпичи из цемента – 37 тыс. тонн (рост на 76,2%); - готовая бетонная смесь – 1 млн 230,1 тыс. тонн (рост 41,6%); - строительная известь – 17,5 тыс. тонн (рост на 29,6%), - производство кирпича – 276,1 тыс. кубометров (рост на 16,8%); - обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них – 18,601 тыс. тонн (рост на 83,1%); - сборных конструкций из бетона - 36,7 тыс. кубометров (рост в 2,1 раза). Такого импульса в выпуске стройматериалов не наблюдалось уже многие годы.

Теперь поговорим о том, что вызывает тревогу Первое - это продолжающийся спад капвложений в основные фонды: в первом полугодии он оценен в 7,6%. Это тревожный сигнал, учитывая, что в 2020 году спад капвложений в Азербайджане составил 8,3%, а сама тенденция отмечена в предыдущие годы. Инвестиции в Азербайджан, конечно, приходят, но уже меньше, чем в тучные нефтяные годы, и это объективная тенденция. Хотя национальные инвесторы все больше усиливают свои позиции, происходит обратный возврат в Азербайджан ранее выведенных капиталов, но они пока не могут стать полноценным локомотивом роста экономики. Требуются годы кропотливой работы по конкретным проектам, включая средние и малые сегменты бизнеса. Второе, что бросается в глаза при анализе статистики, это сокращение долей ВВП в сферах транспорта, аграрного производства и торговли - в сравнении с 2018 годом в диапазоне от 0,4% до более 1% (сельское и лесное хозяйства, рыбоводство). Конечно, удар пандемии можно сравнить с войной. Что, собственно, так и рассматривается многими экономистами. Но очевидно, что требуются нестандартные решения для исправления ситуации и вывода этих секторов на маршруты уверенного развития. Тем более сейчас есть опасность, что увеличивающаяся стоимость нефти снова может увести внимание от ненефтяной экономики. Однако времени остаётся все меньше - не более 10-15 лет для запрыгивания в последний вагон декарбонизированной, "зелёной экономики". Нужно успеть зафиксировать и продвинуть как качественные бренды за рубежами Азербайджана, допустим, в сфере производства аграрной экопродукции, а также в "зелёной" нефтехимии, на базе возобновляемой энергетики - в производстве полимеров с нулевым выбросом, строительного текстиля, других интересных проектах. А также осуществить максимально полные циклы импортозамещения. В данном случае строительный сектор - наиболее подходящий плацдарм.