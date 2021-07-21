В режиме ожидания «восстановления экономики Азербайджана» наша аналитика
Госкомстат Азербайджана опубликовал итоги развития экономики первого полугодия 2021 года - общий рост ВВП страны составил 2,1%, что уже сравнительно неплохо. И хотя торможение, вызванное пандемией и падением цен на нефть, не преодолено как в самом углеводородном секторе (спад 4,7% по отчетному периоду), так и в сфере промышленного производства товаров, включая аграрной, тем не менее, за счёт активизации строительства и производства стройматериалов общий прирост ненефтяного сегмента составил 5,1%.
Это, пожалуй, наиболее важная из новостей статистики, позволяющая с осторожным оптимизмом говорить о системных изменениях в отдельном сегменте азербайджанской экономики и начале проявления "эффекта восстановления" - увеличении доли строительства в ВВП страны.
Сравним показатели текущего и 2018 годов. В целом, если в 2018 году в структуре ВВП Азербайджана на долю промышленности приходилось почти 40%, то в 2021-м она доросла до 44%. Однако это как раз скорее последствия снижения доли "нефтянки" и заполнения образовавшегося вакуума проектами из ряда производств "новой индустриализации", включая с/х экспорт из новых агропарков.
Со строительством несколько сложнее и перспективнее. Если в 2018 году данный сектор составлял 5,1% экономики страны, то в 2021-м - добрался до 7,96%. И это при том, что длительный период падения отрасли, растянутый на несколько лет, вызванный валютным кризисом и сокращением девелоперских проектов на рынке недвижимости в Баку к 2018 году, оценивался около минус 9%.
Рассмотрим детализацию прироста в производстве стройматериалов более подробно:
- объем выпуска цемента в отчетном периоде составил 1 млн 702 тыс. тонн, на 8,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Кстати, это позволило законтрактировать экспорт цемента в Грузию. ADY Express планирует ежемесячно транспортировать 15 тысяч тонн цемента, производимого Holcim Azerbaijan;
- строительный гипс - 12,3 тыс. тонн (рост на 33,7%);
- строительные блоки и кирпичи из цемента – 37 тыс. тонн (рост на 76,2%);
- готовая бетонная смесь – 1 млн 230,1 тыс. тонн (рост 41,6%);
- строительная известь – 17,5 тыс. тонн (рост на 29,6%),
- производство кирпича – 276,1 тыс. кубометров (рост на 16,8%);
- обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них – 18,601 тыс. тонн (рост на 83,1%);
- сборных конструкций из бетона - 36,7 тыс. кубометров (рост в 2,1 раза).
Такого импульса в выпуске стройматериалов не наблюдалось уже многие годы.
Теперь поговорим о том, что вызывает тревогу
Первое - это продолжающийся спад капвложений в основные фонды: в первом полугодии он оценен в 7,6%. Это тревожный сигнал, учитывая, что в 2020 году спад капвложений в Азербайджане составил 8,3%, а сама тенденция отмечена в предыдущие годы. Инвестиции в Азербайджан, конечно, приходят, но уже меньше, чем в тучные нефтяные годы, и это объективная тенденция. Хотя национальные инвесторы все больше усиливают свои позиции, происходит обратный возврат в Азербайджан ранее выведенных капиталов, но они пока не могут стать полноценным локомотивом роста экономики. Требуются годы кропотливой работы по конкретным проектам, включая средние и малые сегменты бизнеса.
Второе, что бросается в глаза при анализе статистики, это сокращение долей ВВП в сферах транспорта, аграрного производства и торговли - в сравнении с 2018 годом в диапазоне от 0,4% до более 1% (сельское и лесное хозяйства, рыбоводство). Конечно, удар пандемии можно сравнить с войной. Что, собственно, так и рассматривается многими экономистами. Но очевидно, что требуются нестандартные решения для исправления ситуации и вывода этих секторов на маршруты уверенного развития. Тем более сейчас есть опасность, что увеличивающаяся стоимость нефти снова может увести внимание от ненефтяной экономики. Однако времени остаётся все меньше - не более 10-15 лет для запрыгивания в последний вагон декарбонизированной, "зелёной экономики". Нужно успеть зафиксировать и продвинуть как качественные бренды за рубежами Азербайджана, допустим, в сфере производства аграрной экопродукции, а также в "зелёной" нефтехимии, на базе возобновляемой энергетики - в производстве полимеров с нулевым выбросом, строительного текстиля, других интересных проектах. А также осуществить максимально полные циклы импортозамещения. В данном случае строительный сектор - наиболее подходящий плацдарм.
Идея сформировать Азербайджанскую строительную корпорацию как раз нащупала именно такой сценарий. Рассмотрим один из примеров смежных цепочек промышленных линий: расширение линейки производства стройматериалов (включая готовые строительные блоки для модулей типовой застройки), далее - строительного текстиля и асфальтобетонных покрытий для строительства автомагистралей; создание производства линейки коммунальных трубопроводов и запорной арматуры для реновации сферы ЖКХ и нового строительства на освобожденных территориях; создание производства широкой номенклатуры LED панелей для городского и частного освещения (подобный проект обсуждал Ильхам Алиев с главой Signify, ранее известной как Phillips Lighting, в феврале 2021 года); максимально возможная локализация сборки коммунальной и частично строительной техники, здесь идёт переход на автопром. Одним словом, такой или аналогичный комплексный подход мог бы стать национальным приоритетом.
Собственно для этого есть все основания. Скажем, на фоне падения объемов сборки автомобилей в 2020-2021 годах в Азербайджане резко возросло производство тракторов различных видов - в 2,8 раза больше показателя первого полугодия 2020 года.
Таким образом, "эффект восстановления" очевидно станет генератором роста не только строительной индустрии, но и всего объема неуглеводородной части экономики Азербайджана.