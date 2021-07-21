Стихия ударила по Лерику: уничтожены посевы и разрушена инфраструктура

Стихия нанесла колоссальный ущерб и сельскому хозяйству, уничтожены 180 гектаров посевов картофеля, 65 гектаров фруктовых садов и еще 45 гектаров, на которых были высажены овощи.

Начавшиеся с 18 июля сильные ливневые дожди затопили и нанесли серьезный ущерб 15 селам Лерикского района. Селевые потоки унесли большое количество домашнего скота и птицы. Разрушены поселковые дороги.

Как заявил haqqin.az представитель исполнительной власти по селу Келехан Гахраман Гулиев, в их селе стихия нанесла ущерб 250 хозяйствам.

«Сель унес домашнюю скотину и птицу. Кроме этого, люди потеряли заготовки сена. Уничтожены посевы картофеля и пшеницы. Разрушены поселковые дороги, водопроводы и электрические линии», - сказал он.

По словам Гулиева, в селе живут более 500 человек, большинство из которых понесли потери. «До сих пор мы не сталкивались с подобным стихийным бедствием. За два часа ливень нанес такие масштабные последствия!» - сказал он.

В свою очередь, заместитель главы Исполнительной власти Лерикского района Габиль Меликов заявил, что они третьи сутки устанавливают размер нанесенного непогодой ущерба, а обращения от местных жителей все продолжают поступать.

«Больше всего нанесен ущерб частным хозяйствам. Конечные результаты будут готовы к концу дня», - сказал он, добавив, что нанесен серьезный ущерб и по инфраструктуре в районе.