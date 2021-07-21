«Без прошлого нет будущего»: Меркель рассказала о восточногерманском происхождении

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что восточногерманское происхождение оставило след на ее личности, в том числе это дало ей «хорошие возможности» вносить свой вклад в немецкую политику.

«Без прошлого нет будущего. Конечно, мое происхождение – это часть моей биографии, я прожила в бывшем ГДР 34 года моей жизни. Это повлияло на меня, это очевидно», – передает РИА Новости слова Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, которая станет для нее последней в должности канцлера ФРГ.

Таким образом Меркель ответила на вопрос, осталось ли у нее что-то от восточногерманского происхождения спустя 16 лет на посту.

Она отметила, что хотела бы, чтобы в Германии «на руководящих позициях было еще больше людей с восточногерманским происхождением». Но, по ее словам, «это теряет актуальность, так как классической восточногерманской биографии для тех, кто младше 30-35 лет, уже нет».

«Но я разобралась со своей жизнью и своей биографией. И думаю, что это дает хорошие возможности вносить вклад в немецкую политическую жизнь», – добавила Меркель.

Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, затем переехала на постоянное место жительства из Западной Германии в Восточную. В 1978 году окончила физический факультет Лейпцигского университета. В 1986 году защитила докторскую диссертацию по физике. Политическая карьера Меркель началась с 1989 года, когда она вступила в партию «Демократический прорыв», вскоре заняв должность пресс-секретаря организации. С 1990 года является членом Христианско-демократического союза (ХДС), в 2005 году стала канцлером ФРГ.