В Армении не могут найти людей для работы пастухом

И.о. министра экономики Ваан Керобян заявил, что «в Армении... многие люди сидят на пособиях, остаются бедными, но не идут работать», и предложил этим людям изменить свой образ жизни, отказаться от пособий и идти работать.

«На Севане есть ферма по разведению племенных овец, где ищут пастуха – платят 200 тысяч драмов в месяц. Они пытаются найти людей в Таджикистане или других странах, которые согласятся работать у них», – сетует Керобян.

И.о. министра экономики добавил, что «в Спитаке есть агрохолдинг, где работают жители Индии. Я могу привести множество примеров таких случаев, когда жители наших сел при этом не работают».