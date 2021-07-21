По Турции и хочется, и колется, да Байден не велит актуальный комментарий
Комитет Сената США по международным отношениям провёл слушания по Турции, на которых обсудили широкий спектр тем: от следующих выборов в Турции до турецко-российских отношений.
Звездой шоу была назначена заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория «Печенька» Нуланд, и свою программу она отработала на все 100 процентов. Поскольку после ее ответов турецкоозабоченным сенаторам осталось только одно – чувство глубокого непонимания того, как Вашингтон намерен дальше строить взаимоотношения с Анкарой.
И здесь проблема мировоззренческая. Байден, что очевидно, не готов к «стратегической автономии» Турции, которую на выгодных для США условиях предложил ему Эрдоган. А потому Белый дом раз за разом пытается «новое вино влить в старые меха», хотя они уже прогнили и начинают рваться всякий раз, когда начинают играть «пузырьки».
Нуланд заявила, что США и Турция поддерживают союз по Украине, Грузии, Ливии и Сирии, но США осуждают позицию Эрдогана в Средиземноморье и Кипре. Отметила, что США продолжат отстаивать свою точку зрения в отношении курдской YPG. Заявила, что Белый дом приветствует предложение Турции по Афганистану, но продолжит вводить санкции против Турции в случае продолжения закупок вооружения у России.
Сплошная эклектика или, иными словами, «ковыряние изюма из булочки». Здесь нам нравится, а здесь нет. И потому Анкара должна… А почему она оказалась должна? Байден и Нуланд, похоже, совершенно не замечают, что времена и мировая повестка серьезно поменялись. Это раньше от стратегических партнеров и союзников отбоя не было, всяк стремился прислониться к США и проводить американские интересы.
Нынче же серьезный союзник и партнер пошел разборчивый, не побоюсь этих слов – до цинизма прагматичный. Обниматься «за так», за право числиться другом Америки ему уже мало – он четко просчитывает собственные интересы и хочет, чтобы они учитывались. Иначе играть за Вашингтон ему не просто неинтересно, но и чревато. Причем самыми серьезными последствиями, достаточно вспомнить того же Гюлена, о выдаче которого США с турецкой стороной даже говорить не хотят.
То ли в силу возраста, то ли в силу косности мышления – но пружина в американо-турецких отношениях постоянно сжимается. И что будет, когда она распрямится – не предскажет никто. Время требует углубленного партнерства Вашингтона и Анкары на целом списке направлений. Но в Вашингтоне забывают о том, что, если американцы его блокируют – турки возьмут решение этих вопросов в свои руки. Терпение Анкары тоже ведь не может быть бесконечным.
Демократы загоняют отношения Турция-США в патовую ситуацию. Топорно, грубо. И глупо. Поскольку явно недопонимают, что сегодня в Ливии, Афганистане, в Сирии и на Южном Кавказе – список можно продолжить – Анкара им важнее кого-бы то ни было. Белый дом постоянно заявляет о готовности нормализовать отношения с Анкарой – но как только дело доходит до конкретики – доверенным лицам Байдена сказать нечего.
Вот и на слушаниях Нуланд отказалась озвучить предложения, которые США выдвинули Турции для снятия санкций, но которые, якобы, не были приняты Анкарой. Возникает странная ситуация – на словах демократы за урегулирование – но только на словах. Реальных шагов в сторону Турции не наблюдается. Все как в поговорке: и хочется, и колется, и Байден не велит.
Этих людей, судя по всему, уже не исправить. Политические мемуары их идеологического гуру, Барака Обамы, назывались «Дерзость надежды». У этих, нынешних, они будут называться «Дерзость лицемерия, или Как потерять стратегического партнера».