Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 16:13

Комитет Сената США по международным отношениям провёл слушания по Турции, на которых обсудили широкий спектр тем: от следующих выборов в Турции до турецко-российских отношений. Звездой шоу была назначена заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория «Печенька» Нуланд, и свою программу она отработала на все 100 процентов. Поскольку после ее ответов турецкоозабоченным сенаторам осталось только одно – чувство глубокого непонимания того, как Вашингтон намерен дальше строить взаимоотношения с Анкарой.

И здесь проблема мировоззренческая. Байден, что очевидно, не готов к «стратегической автономии» Турции, которую на выгодных для США условиях предложил ему Эрдоган. А потому Белый дом раз за разом пытается «новое вино влить в старые меха», хотя они уже прогнили и начинают рваться всякий раз, когда начинают играть «пузырьки». Нуланд заявила, что США и Турция поддерживают союз по Украине, Грузии, Ливии и Сирии, но США осуждают позицию Эрдогана в Средиземноморье и Кипре. Отметила, что США продолжат отстаивать свою точку зрения в отношении курдской YPG. Заявила, что Белый дом приветствует предложение Турции по Афганистану, но продолжит вводить санкции против Турции в случае продолжения закупок вооружения у России. Сплошная эклектика или, иными словами, «ковыряние изюма из булочки». Здесь нам нравится, а здесь нет. И потому Анкара должна… А почему она оказалась должна? Байден и Нуланд, похоже, совершенно не замечают, что времена и мировая повестка серьезно поменялись. Это раньше от стратегических партнеров и союзников отбоя не было, всяк стремился прислониться к США и проводить американские интересы.