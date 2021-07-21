Ильхам Алиев приехал в Нафталан обновлено 17:05

В городе Нафталан был сдан в эксплуатацию детсад-ясли на 200 мест. Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Ильхам Алиев также ознакомился с Нафталанским аэропортом., передает АзерТАдж.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Нафталанского центрального санатория, передает АзерТАдж.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в западный регион страны посетил город Нафталан.

АзерТАдж сообщает, что глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в центре города, возложил к нему цветы.