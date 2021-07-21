Армянские священнослужители ушли из Кельбаджара навсегда

Азербайджан уже три месяца как запрещает армянским священнослужителям вход в храм Худавенг в Кельбаджаре. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил священнослужитель Нерсес Арутюнян.

Арутюнян утверждает, что причины запрета, заявленные властями Азербайджана, ничем не обоснованы: «Они всегда находят какие-то причины... Теперь же они просто говорят «нет и все».

«Но начиная с мая у нас нет доступа к монастырю», - говорит Арутюнян, добавив: «Сейчас священнослужители из Худавенга находятся в Гандзасаре (территория Агдеринского района Азербайджана - ред.)».

Монастырь Худавенг является одним из самых известных и хорошо сохранившихся албанских храмов. Он расположен на территории села Венг, на левом берегу реки Тертер в Кельбаджарском районе. Нынешний монастырский комплекс был построен в IX-XIII веках. За десятилетия оккупации Кельбаджарского района, армяне пытались сфальсифицировать данные о монастыре и присвоить религиозный памятник албанской культуры.