В Москве заявили, что талибы без боя взяли десятки уездов в Афганистане

Талибы в настоящее время контролируют 70-80 уездов в Афганистане, 90% из них они взяли без боя, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Талибы, войдя в раж, утверждают, что они взяли чуть ли не 200 уездов, а в Афганистане их чуть больше 400, если на то пошло. Но на самом деле, по нашим оценкам, они взяли 70 или 80 уездов, что немало", - сказал Кабулов в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что талибы в этих уездах всегда присутствовали, а не "откуда-то пришли". "Они не брали уездные центры. Когда мы говорим "взяли уезды" - взяли административный центр уезда. Вот и все. Но с боями они взяли от силы пять-шесть административных центров. Остальные упали им в руки просто так, за здорово живешь. Только потому, что те небольшие зоны афганских военнослужащих от министерства обороны и МВД - они просто ушли оттуда, перебрались в провинциальные административные центры", - добавил спецпредставитель президента РФ.

По его словам, "ожесточенные бои были только в отношении пяти-шести уездных центров, это менее 10%, 90% в руки упало без боев".