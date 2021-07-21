В Армении утвердили новый парламент: у Пашиняна - абсолютное большинство
Центризбирком Армении сегодня на заседании утвердил окончательные итоги внеочередных парламентских выборов. В составе Национального собрания 8-го созыва будет 107 депутатов.
Абсолютное большинство - у выигравшей выборы правящей партии "Гражданский договор": согласно спискам, ее представляет 71 депутат. Националистический блок Роберта Кочаряна "Армения" получил 29 кресел, у блока "Честь имею" Сержа Саргсяна семь мандатов, передает Sputnik Армения.
Новый парламент соберется на первое заседание в понедельник 2 августа, в 10:00.