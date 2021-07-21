На суде под председательством судьи Эльдара Исмаилова было объявлено о завершении судебного расследования. Гособвинитель зачитал выдвинутые против них обвинения и попросил приговорить каждого из обвиняемых к 7 годам тюрьмы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу еще 13 членов армянской террористической вооруженной группы – Хованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича, Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Сережевича, Манукяна Жоры Ваноевича, Херабяна Храйра Храчовича, Гаспаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Григоровича, Геворкяна Ашота Артаковича и Аграманяна Мартина Мушеговича, сообщает из зала суда собственный корреспондент haqqin.az.

После завершения срока заключения, они должны быть выдворены за пределы Азербайджана.

Вернувшаяся с совещания судебная коллегия объявила приговор. Согласно решению суда, каждый член армянской вооруженной группы приговорен к шести годам тюрьмы.

После истечения срока заключения обвиняемые должны быть выдворены за пределы Азербайджана. В свою очередь, адвокаты потребовали от суда оправдать их подзащитных.

«Эти люди были обеспечены оружием со стороны армянского государства. Они и сами в своих показаниях признаются, что не знали куда их везут», - сказал на суде адвокат Хайказа Хованесяна Т. Шукюров.

В свою очередь, адвокат З.Сафарова попросила суд оправдать ее подзащитного Вараздата Манукяна: «Он добровольно сложил оружие. В его действиях нет состава преступления».

В свою очередь, адвокат Давида Степаняна заявил, что его подзащитный лишь исполнял приказ и попросил оправдать его.

«Оружие им выдавалось как военнослужащим. Их вызвали в военкомат, откуда увезли в неизвестном направлении. Они не знали, что это территория Азербайджана», - сказал он.

Остальные адвокаты выступили с аналогичными заявлениями и попросили оправдать их подзащитных.

О своем оправдании попросили и члены вооруженной группы: «Просим вас об оправдании. Отправьте нас домой. Мы не виноваты. Мы ждем от вас справедливого решения».

Судебная коллегия удалилась на совещание, после которого будет оглашен приговор.