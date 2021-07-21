Ильхам Алиев в Геранбое
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в западный регион страны посетил Геранбойский район.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Геранбой, возложил к нему цветы.
Затем президент Ильхам Алиев в Геранбойском районе принял участие в открытии автодороги Алирзалы - Хан Гервенд - Сафикюрд - Тапгарагоюнлу.
Глава государства также принял участие в открытии Геранбойского олимпийского спортивного комплекса.