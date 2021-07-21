Рахмон позвонил Путину и обсудил Афганистан

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил ситуацию в Афганистане. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью с. г. в Душанбе саммиту ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны.