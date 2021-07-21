Госкомтаможни ищет кандидатов в Общественный совет

С целью создания Общественного совета при Государственном таможенном комитете начался процесс выдвижения и регистрации кандидатов в члены Совета, который будет осуществлять общественный контроль.

На основании соответствующего распоряжения председателя комитета была создана избирательная комиссия для организации выборов в Общественный совет. Решением избирательной комиссии от 17 июля 2021 года было объявлено о выдвижении и регистрации кандидатов в члены Общественного совета с 23 июля 2021 года по 23 августа 2021 года.

Отметим, что Общественный совет будет избран в составе 13 человек.

Более подробную информацию можно получить по следующей ссылке.