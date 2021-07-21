Китайский миллиардер построит «дворец» в центре Лондона

Бизнесмен-миллиардер из Китая Чунг Чунг-киу добился разрешения на строительство роскошного «дворца» в центре Лондона. Предприниматель возведет восьмиэтажный дом, несмотря на новые запреты в отношении крупного жилья в столице Великобритании, пишет The Guardian.

57-летний Чунг-киу, который владеет несколькими компаниями в сфере недвижимости, в том числе Yugang International, CC Land, приобрел под снос дом 1830 года за 202 миллиона долларов в жилом квартале класса «люкс» Найтсбридж. На месте особняка с видом на Гайд-парк (Hyde Park) китайский бизнесмен построит жилье площадью в 5760 квадратных метров. Старый дом с 45 спальнями принадлежал наследному принцу Саудовской Аравии Султану ибн Абдул-Азиз Аль Сауду, который умер в 2011 году. Недвижимость пустовала около десяти лет.

С начала 2021 года городской совет запретил строить в Лондоне дома площадью более 200 квадратных метров. Чиновники пояснили, что новые правила не распространяются на планы Чунг-киу.