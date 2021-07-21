Российская Федерация, которая имеет близкие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, уделяет особое внимание ситуации на азербайджано-армянской границе, безусловно, положению в Карабах е, где размещен наш миротворческий контингент. Об этом сказала на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона продолжает вносить значимый вклад в поддержание стабильности, налаживанию мирной жизни в Карабахе, отладку гуманитарных вопросов, включая возвращение военнослужащих, беженцев, обмен телами погибших… Мы оказываем содействие выстраиванию мер доверия между Баку и Ереваном, продолжаем работать над обеспечением доступа в регион миссии УВКБ ООН, ЮНЕСКО», - заявила Захарова.

По ее словам, Россия с озабоченностью воспринимает любые проявления эскалации и напряженности на отельных участках азербайджано-армянской границы.

«Мы убеждены, что устойчивую деэскалацию может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией. Мы готовы подкрепить эти усилия имеющейся у нас картографической информацией, российской стороной подготовлен ряд документов, которые способны перевести обсуждения в конструктивное русло. В настоящее время контакты по этой тематике продолжаются по линии внешнеполитических, оборонных ведомств, а также по линии пограничных служб трех стран», - сказала Мария Захарова.