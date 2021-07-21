МИД России: Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновит свою деятельность в ближайшее время

«Несмотря на трудности, лидеры России, Азербайджана и Армении по-прежнему полны решимости найти оптимальное решение проблемы и подтвердили свою приверженность постепенному выполнению положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года». Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Трехсторонняя рабочая группа, созданная после подписания трехстороннего заявления от 11 января 2021 года, провела несколько встреч, провела конструктивный диалог и внесла ряд предложений, которые послужат налаживанию коммуникаций и экономических связей.

«Надеемся, что Рабочая группа возобновит работу в будущем. Считаем, что это будет способствовать постепенной реализации совместной инфраструктурной программы. В то же время это отвечает интересам Армении, Азербайджана и Южного Кавказа как региона», - сказала Мария Захарова.