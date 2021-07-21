Эльмир Алиев, Баку – Афины - Баку 18:48

Уверен, если бы до матча «Олимпиакос» - «Нефтчи» азербайджанским любителям футбола сказали бы, что игра завершится со счетом 1:0 в пользу грозного греческого клуба, то большинство бы согласилось на минимальное поражение.

Но в том-то и дело, что нередко аппетит приходит во время еды, и по тому, как развивался матч в Пирее, счет 1:0 в пользу хозяев – далеко не самый удачный результат для «Нефтчи». Перед игрой мы говорили о могуществе 46-кратного чемпиона Греции, завсегдатая групповых турниров Лиги чемпионов и частом участнике весенних стадий еврокубков. Однако вчера на стадионе «Георгиос Караискакис» мы увидели лишь тень знаменитого «Олимпиакоса». Команда, для которой это был первый официальный матч в сезоне, была далека от стопроцентной готовности. Первые минуты встречи и вовсе прошли с заметным преимуществом «Нефтчи». Были опасные подходы к воротам, которые завершались ударами. К сожалению, неточными. Постепенно «Олимпиакос» выровнял игру, но на гол явно не наиграл. Тем не менее увы, на 29-й минуте мяч влетел в ворота «Нефтчи». Мохаммед Камара пробил, конечно, хорошо, но это не снимает вопросов к голкиперу Агилю Мамедову. Он, неоднократно спасавший «Нефтчи» в матчах с тбилисским «Динамо», на этот раз как минимум не выручил, а, может, и вовсе виноват в пропущенном голе. Спустя три минуты чемпион Азербайджана мог отыграться. Отлично разыгранная комбинация, результатом которой стал выход один на один с вратарем Намика Алескерова. К сожалению, голеадор «Нефтчи», уже забивший два гола в нынешней Лиге чемпионов, не использовал стопроцентный голевой момент. Таких в матче, кстати, больше не было ни у одной из команд. Возможно, у Намика еще были бы шансы для взятия ворот, но на 43-й минуте Камара убийственным ударом ногой в лицо отправил форварда в нокаут. Естественно, он был не в состоянии продолжить матч.

Как выяснилось позже, лучший бомбардир чемпионата Азербайджана получил три перелома и ему потребуется операция. Камара был заслуженно удален с поля, а Алескерова заменил Мирабдулла Аббасов. Намик сможет вернуться в строй примерно через месяц, и это очень большая потеря для «Нефтчи» с учетом того, что форвард находился в отличной форме, и у команды острый дефицит нападающих. Кто теперь будет забивать у «Нефтчи» в ответной игре, да и в следующих еврокубковых матчах, которых чемпион Азербайджана проведет еще как минимум пять? Сейчас руководству бакинского клуба в срочном порядке нужно подписывать форварда. Первый тайм также запомнился конфликтной ситуацией между главным тренером «Нефтчи» Самиром Абасовым и греческими болельщиками. Всегда эмоционального Абасова за его активное поведение у бровки начали освистывать фанаты «Олимпиакоса». Самир отмахнулся от болельщиков, и это им дико не понравилось. Зрители ринулись вниз, чтобы как минимум словесно разобраться с главным тренером «Нефтчи». К счастью, конфликт удалось погасить.