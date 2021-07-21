Два «убийства» в ночных Афинах «Нефтчи» не без шансов, но могло быть и лучше
Уверен, если бы до матча «Олимпиакос» - «Нефтчи» азербайджанским любителям футбола сказали бы, что игра завершится со счетом 1:0 в пользу грозного греческого клуба, то большинство бы согласилось на минимальное поражение.
Но в том-то и дело, что нередко аппетит приходит во время еды, и по тому, как развивался матч в Пирее, счет 1:0 в пользу хозяев – далеко не самый удачный результат для «Нефтчи».
Перед игрой мы говорили о могуществе 46-кратного чемпиона Греции, завсегдатая групповых турниров Лиги чемпионов и частом участнике весенних стадий еврокубков. Однако вчера на стадионе «Георгиос Караискакис» мы увидели лишь тень знаменитого «Олимпиакоса». Команда, для которой это был первый официальный матч в сезоне, была далека от стопроцентной готовности. Первые минуты встречи и вовсе прошли с заметным преимуществом «Нефтчи». Были опасные подходы к воротам, которые завершались ударами. К сожалению, неточными.
Постепенно «Олимпиакос» выровнял игру, но на гол явно не наиграл. Тем не менее увы, на 29-й минуте мяч влетел в ворота «Нефтчи». Мохаммед Камара пробил, конечно, хорошо, но это не снимает вопросов к голкиперу Агилю Мамедову. Он, неоднократно спасавший «Нефтчи» в матчах с тбилисским «Динамо», на этот раз как минимум не выручил, а, может, и вовсе виноват в пропущенном голе.
Спустя три минуты чемпион Азербайджана мог отыграться. Отлично разыгранная комбинация, результатом которой стал выход один на один с вратарем Намика Алескерова. К сожалению, голеадор «Нефтчи», уже забивший два гола в нынешней Лиге чемпионов, не использовал стопроцентный голевой момент. Таких в матче, кстати, больше не было ни у одной из команд.
Возможно, у Намика еще были бы шансы для взятия ворот, но на 43-й минуте Камара убийственным ударом ногой в лицо отправил форварда в нокаут. Естественно, он был не в состоянии продолжить матч.
Как выяснилось позже, лучший бомбардир чемпионата Азербайджана получил три перелома и ему потребуется операция. Камара был заслуженно удален с поля, а Алескерова заменил Мирабдулла Аббасов.
Намик сможет вернуться в строй примерно через месяц, и это очень большая потеря для «Нефтчи» с учетом того, что форвард находился в отличной форме, и у команды острый дефицит нападающих.
Кто теперь будет забивать у «Нефтчи» в ответной игре, да и в следующих еврокубковых матчах, которых чемпион Азербайджана проведет еще как минимум пять? Сейчас руководству бакинского клуба в срочном порядке нужно подписывать форварда.
Первый тайм также запомнился конфликтной ситуацией между главным тренером «Нефтчи» Самиром Абасовым и греческими болельщиками. Всегда эмоционального Абасова за его активное поведение у бровки начали освистывать фанаты «Олимпиакоса». Самир отмахнулся от болельщиков, и это им дико не понравилось. Зрители ринулись вниз, чтобы как минимум словесно разобраться с главным тренером «Нефтчи». К счастью, конфликт удалось погасить.
Второй тайм начался с атак «Нефтчи», владевшим численным преимуществом. «Олимпиакос» и при полных составах не демонстрировал ничего особенного, а оставшись в меньшинстве, греки просто отошли всей командой назад. Сложно сказать, удалось ли бы «Нефтчи» по такой игре поразить ворота пирейцев, но то, что гости до конца матча имели бы игровое превосходство, не вызывало сомнений. Однако все испортил не менее жестокий фол Мерта Челика на 63-й минуте. Молодой защитник бакинцев, разумеется, сам того не желая, «пошел убивать» молдавского футболиста «Олимпиакоса» Олега Рябчука. Тому повезло больше, чем Алескерову, - он смог продолжить игру. Но, конечно же, в таком нарушении, повлекшем за собой прямую красную карточку, не было никакой необходимости.
В равных составах «Олимпиакосу» стало легче дышать, и греки смогли отодвинуть игру от своих ворот. В какой-то момент команды заиграли на встречных курсах, используя возникшие после удалений свободные зоны. Но в такой ситуации счет 1:0, по большому счету, устраивал и тех, и других. «Олимпиакос» был рад тому, что, будучи в неготовом состоянии и играя часть матча в меньшинстве, все же ведет в счете против, как показала игра, далеко не такого слабого соперника, как представлялось грекам до матча. А «Нефтчи» после предматчевых ставок на крупную победу «Олимпиакоса», которая должна была лишить бакинцев шансов перед ответной игрой, был не особо против того, чтобы уехать из Афин с минимальным поражением. Понятно, что, если бы не удаление Челика, у «Нефтчи» осталось бы больше сил на концовку, и, имея численное преимущество, чемпион Азербайджана пошел бы отыгрываться. Но в данном случае был риск пропустить второй гол, а потому 0:1 – не так уж плохо.
В целом же, если брать весь матч, «Нефтчи», играя с таким «Олимпиакосом», заслуживал большего. Теперь у подопечных Самира Абасова при поддержке родных болельщиков будет шанс отыграться в Баку. Вновь скажем, что без Намика Алескерова это будет сделать сложнее. Остается надеяться, что полузащитники «Нефтчи» возьмут голевое бремя на себя.