В приюте для лиц из уязвимых групп населения в социально-реабилитационном учреждении Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения открылось отделение социальной реабилитации лиц, пострадавших от насилия в семье.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, на открытии отдела в своём выступлении министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил, что по поручению президента Ильхама Алиева в последние годы была создана многоотраслевая система социальных услуг, и лица, пострадавшие от бытового насилия, также были привлечены к реабилитационным социальным услугам. Он отметил, что в Национальном плане действий, утвержденном распоряжением Главы государства от 27 ноября 2020 года, важное место занимает оказание неотложной и всесторонней помощи лицам, пострадавшим от насилия в семье, создание с этой целью инфраструктуры в соответствии с международными стандартами.

В отделении лицам, пострадавшим от бытового насилия, наряду с предоставлением убежища будет оказана психосоциальная поддержка и консультативная помощь. Будет проведена работа по индивидуальному плану работы по социальной реабилитации и восстановлению социального статуса этих лиц. Будут приняты меры для проведения первичного медицинского осмотра, оценка их психоэмоционального состояния, оказание первичной медицинской помощи, защита их прав и др.

С.Бабаев заявил, что в скором времени будет запущена «Горячая линия» для оперативного получения информации о лицах, пострадавших от бытового насилия, и их обращения в отделение с целью оперативного вмешательства.

Министр сказал, что ведется работа по формированию квалифицированного кадрового потенциала в сфере социальных услуг, продолжается работа по аккредитации новых центров негосударственной помощи.

Затем состоялся осмотр нового отдела. В отделении, рассчитанном на 30 человек, созданы современные условия для проживания граждан, привлечения их к социально-реабилитационным мероприятиям, организации культурно-досуга. Здесь будут работать социальные работники, юрисконсульт, психолог, социальный педагог, медсестры и контролёры. При необходимости в отделении созданы условия для совместного проживания с жертвами домашнего насилия их членов семей.

Для приёма в отделение лица, пострадавшего от бытового насилия, с их согласия, родственники, представители муниципалитета, НПО должны обратиться с просьбой об этом в местные органы власти или в полицию. После того, как социальный работник посетит потерпевшего и подтвердит факт бытового насилия над ним, он будет принят в отделение.

Министр также посетил отделение социальной реабилитации несовершеннолетних, встретился здесь с детьми. Он ознакомился с состоянием реабилитационно-ориентированных социальных служб, оказываемых в отделении, где проживает до 20 детей.