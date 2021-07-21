Сегодня спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в нашей стране делегацией Национального собрания Франции.

Как сообщили haqqin.az в управлении по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, спикер отметила, что такие встречи способствуют развитию двусторонних отношений и что связи между Азербайджаном и Францией имеют древние исторические корни.

Сахиба Гафарова рассказала о разрушениях, учиненных армянами на оккупированных азербайджанских территориях, и выразила надежду, что члены делегации донесут объективную информацию об этом как членам Национального собрания, так и до французской общественности.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.