Врачи Сураханской больницы продавали справки о вакцинации

На основании поступившего обращения о незаконных действиях должностных лиц Объединенной городской больницы № 24 Сураханского района города Баку Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре были проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, проведенными оперативными мероприятиями были установлены обоснованные подозрения в том, что должностные лица данного медицинского учреждения в обмен на внесение ложных сведений о вакцинации в «Информационную форму по вакцинации Covid-19» без проведения вакцинации отдельным гражданам получали от них различные суммы денег в административном здании больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

О ходе и результатах расследования общественности будет сообщено дополнительно.