Сотрудники Сураханского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия в поселках Говсан, Амирджан, Бюльбюля, Зых и Гарачухур, в результате которых были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, сообщили haqq in.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в ходе операции в Сураханском районе при продаже наркотиков был задержан Рамиль Бабаев по прозвищу «Седой». При личном досмотре подозреваемого и обыске в его доме были найдены и изъяты в большом количестве героин и психотропное вещество под названием «паты». Задержанный признался, что занимался наркоторговлей на территории поселка Зых.

Кроме этого, был задержан ранее неоднократно судимый Тарлан Гасанов, подозреваемый в реализации наркотических средств. У него было обнаружен в большом количестве героин.

Также в ходе очередного оперативного мероприятия сотрудники полиции задержали Айтен Шихгейбатову, Вюсала Манафова и Умида Наджафова. У них был обнаружен и изъят героин в большом количестве. Эти лица также признались в незаконной продаже наркотических средств.

По данным фактам проводится расследование.