Путин с Пашиняном обсудили ситуацию с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию по азербайджано-армянскому урегулированию, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях. Обсуждена ситуация вокруг азербайджано-армянского урегулирования. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.