Лига конференций: «Карабах» играет вничью с «Ашдодом», «Кешля» проигрывает «Сочи» обновлено 20:47
После первых таймов в матче «Карабах» - «Ашдод» счет не открыт, а в игре «Сочи» - «Кешля» хозяева выигрывают 1:0.
* * * 20:18
Матчи в Баку и Сочи начались.
Стартовые составы команд.
«Карабах»: Шахруддин Магомедалиев, Максим Медведев, Кевин Медина, Аббас Гусейнов, Турал Байрамов, Гара Гараев, Филип Озобич, Патрик Андраде, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Рамиль Шейдаев.
«Ашдод»: Йоав Джафари, Монтари Камахени, Гиль Коэн, Ненад Цветкович, Том Бен Закен, Оз Билеви, Ферас Абу-Акал, Давид Рой Ньенге, Яков Брион, Лиор Эйнбром, Мартин Райнов.
«Сочи»: Николай Заболотный, Тимофей Маргасов, Данила Прохин, Родригао, Матео Барач, Кирилл Заика, Никита Бурмистров, Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Марко Дуганджич.
«Кешля»: Станислав Намашко, Тарлан Гулиев, Миюшко Бойович, Илькин Гыртымов, Азер Салахлы, Мераб Гигаури, Рахман Гаджиев, Туран Велизаде, Фелипе Сантос, Алдаир Нето, Амиль Юнанов.
В России счет уже открыт. На 10-й минуте Родригао забил мяч в ворота «Кешля».
* * * 19:16
Сегодня еще два азербайджанских футбольных клуба стартуют в новом турнире УЕФА – Лиге конференций.
В 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Карабах» в рамках 2-го квалификационного раунда примет израильский «Ашдод». Судить матч будет бригада арбитров из Украины во главе с Сергеем Бойко.
Ответная игра состоится 29 июля в Ашдоде. Победитель этой пары сыграет в 3-м раунде с сильнейшим в противостоянии АЕЛ (Кипр) – «Влажния» (Албания).
А в Сочи тоже в 8 часов по бакинскому времени «Кешля» сыграет с местным одноименным клубом. Игра пройдет при судействе Энеа Йорги из Албании.
Ответная встреча пройдет 29 июля в Баку. Победитель сыграет с сильнейшим в паре «Партизан» (Сербия) – «Дунайска Стреда» (Словакия).
Напомним, вчера «Сумгаит» в Белграде играл с сербскими «Чукаричками». Встреча завершилась вничью 0:0. Вторую игру команды, как и в двух других случаях, проведут 29 июля.