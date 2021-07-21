Сегодня еще два азербайджанских футбольных клуба стартуют в новом турнире УЕФА – Лиге конференций.

В России счет уже открыт. На 10-й минуте Родригао забил мяч в ворота «Кешля».

Матчи в Баку и Сочи начались.

После первых таймов в матче « Карабах » - «Ашдод» счет не открыт, а в игре «Сочи» - «Кешля» хозяева выигрывают 1:0.

В 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Карабах» в рамках 2-го квалификационного раунда примет израильский «Ашдод». Судить матч будет бригада арбитров из Украины во главе с Сергеем Бойко.

Ответная игра состоится 29 июля в Ашдоде. Победитель этой пары сыграет в 3-м раунде с сильнейшим в противостоянии АЕЛ (Кипр) – «Влажния» (Албания).

А в Сочи тоже в 8 часов по бакинскому времени «Кешля» сыграет с местным одноименным клубом. Игра пройдет при судействе Энеа Йорги из Албании.

Ответная встреча пройдет 29 июля в Баку. Победитель сыграет с сильнейшим в паре «Партизан» (Сербия) – «Дунайска Стреда» (Словакия).

Напомним, вчера «Сумгаит» в Белграде играл с сербскими «Чукаричками». Встреча завершилась вничью 0:0. Вторую игру команды, как и в двух других случаях, проведут 29 июля.