Спецназ Турции уничтожил террористов в Сирии и Ираке
Силы специального назначения ВС Турции ликвидировали четырёх боевиков сирийского крыла террористов ПKK - YPG на северо-востоке Сирии и в Ираке. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Согласно информации, турецкий спецназ нейтрализовал трех боевиков YPG (сирийское крыло террористов ПКК), пытавшихся просочиться в зону проведения антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Еще один террорист РКК ликвидирован в районе операции Pençe Yıldırım на севере Ирака.